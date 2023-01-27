شهدت المباراة التي أقيمت اليوم بين الاتحاد والنصر تلاسن بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لويس غوستافو مع مدرب فريقه رودي غارسيا.

وظهر على ملامح غوستافو الغضب أثناء حديثه مع مدرب النصر، فيما حاول أحد أعضاء الفريق تهدئة الموقف.

وكانت المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد قد انتهت بفوز الاتحاد على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الاتحاد تأهل بهذا الفوز إلى المباراة النهائية من كأس السوبر ليواجه بذلك فريق الفيحاء الذي فاز اليوم على فريق الهلال.