وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالتنسيق مع قناة القرآن الكريم لبث ترجمة معاني المصحف الشريف على القناة.

وجاء توجيه السديس لنشر الفائدة وفهم معاني كلمات القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية ونشر رسالة الحرمين الشريفين العالمية لتصل لكل العالم.

وفي وقت يابق، ندد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالعمل العبثي المشين الذي قام به أحد المتطرفين، بإقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد، مؤكدًا أنه عمل استفزازي لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.