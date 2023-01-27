قال الباحث في الطقس د. خالد الزعاق إنه متبقٍّ 10 أيام على نهاية موسم الشبط، مشيرًا إلى أنه يعقب ذلك موسم العقارب.

وأوضح الزعاق أن يوم الاثنين الموافق 15 رجب، و6 فبراير هو أول عقرب السم، موضحًا سبب تسميته بذلك لأن برده هذا الموسم يقتل كما يقتل السم.

وأشار الزعاق إلى أن خلال هذه الأيام تدب الحياة في غصون الأشجار وأوراقها ويبدأ الربيع.