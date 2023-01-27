يتعرض الكثير لإلتهاب الحلق خلال فصل الشتاء بسبب انتشار البكتيريا والفيروسات التي تنشط في الأجواء الباردة والجافة، كما يصاحبها بعض الأمراض الشتوية الموسمية كنزلات البرد والإنفلونزا ومشاكل الأنف والأذن والحنجرة.

وسلط تقرير الضوء على أبرز النصائح للوقاية من التهاب الحلق خلال الشتاء وهي:

“تعزيز المناعة”: يفيد الماء الفاتر الممزوج بمسحوق الثوم في الوقاية من الفيروسات والبكتيريا المُسببة لالتهاب الحلق، كما ينصح باتباع نظام غذائي غني بالمغذيات مثل الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم لتعزيز قدرة الجسم على محاربة العدوى.

“النظافة الشخصية”: يُنصح بغسل اليدين بشكل متكرر وفي الوقت المناسب وتجنب لمس الوجه، لمنع انتشار أو التقاط العدوى الفيروسية والبكتيرية.

“ارتداء الكمامات”: يُساعد ارتداء الكمامات الواقية على الحماية من الفيروسات والبكتيريا التي تنتقل عن طريق الهواء، بالإضافة إلى الملوثات الموجودة في الجو.

“ترطيب الهواء المحيط”: يتسبب الهواء الجاف في حدوث التهابات وتهيج الحلق، لذا يُنصح باستخدام وسائل ترطيب الهواء في رفع محتوى الرطوبة وجعل الهواء المحيط أقل جفافاً.

“البخار والغرغرة”: تساعد الغرغرة بالماء الفاتر مع إضافة الملح واستنشاق بخار الماء الممزوج بزيت الكافور أو التولسي على تسهيل التنفس والوقاية من الإصابة بالتهابات أنسجة الحلق.