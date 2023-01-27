تستمر شركة هينيسي في تألقها بمجال تعديل السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن النسخة العملاقة المعدلة “سكاليد”، والتي تعد واحدة من أبرز سيارات كاديلاك على الاطلاق.

وتتميز السيارة بقدرات فنية قوية، إلى جانب تصميم خارجي من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية.

وأبهرت هينيسي محبي تلك النسخة العملاقة، بوضع عدة ترقيات جديدة لتظهر في ثوب جديد، حيث تمتعت بقدرات فنية اضافية تقدر بـ 32 حصانا، لتصل إلى 650 حصانا مقارنة بالنسخة القياسية من سكاليد V، والتي تبلغ قوتها 682 حصانا.

وتستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 6200 سي سي، مع قدرات فنية متطورة جعلته يضخ قوة اجمالية قدرها 650 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 658 رطل/قدم اي مايعادل 892 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.