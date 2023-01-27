تأهل فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي امتد للأشواط الإضافية في لقاء الدور ربع النهائي من البطولة.

وتقدم أتلتيكو مدريد بعد 19 دقيقة عبر ألفارو موراتا، مهاجم الفريق، وينتهي الشوط الأول بتقدم الروخي بلانكوس بهدف نظيف.

ونجح رودريجو في التعادل في الدقيقة 79، وسجل كريم بنزيما في الدقيقة 104 هدف الريال الثاني، فيما قتل فينيسوس جونيور اللقاء في الدقيقة 121 مسجلًا الهدف الثالث لفريق ريال مدريد ويصعد به للدور نصف النهائي