أوضح رئيس الأبحاث في شركة “كيمارك” ماجد الجريسي أن التقنية الحيوية الطبية تنتج مركبات جديدة تستخدم في علاج أمراض “مستعصية” وستكون مبالغها طائلة مؤكدا أن علاجها للأمراض سيؤدي إلى الشفاء التام.

وقال الجريسي :” هذه التقنية الجديدة تعمل على إنتاج مركبات تعالج أمراض مستعصية وصعبة لذا فإن تكلفتها عالية”

وأضاف ” هذه التقنية تعالج أمراض كنا نعتقد إنها لن تنتهي ولن يشفى منها المريض، ولكن مع هذه التقنية سيعالج المريض بإذن الله”.