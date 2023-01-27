قام الناقد الرياضي جمال عارف، بالتعليق على تأهل نادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه مساء الخميس على نادي النصر بثلاثية مقابل هدف، وذلك في دور نصف النهائي.

وقال المعروف خلال لقائه على برنامج ” أكشن مع وليد:” “تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو وتعاقد مع نواف البوشل، وماذا حدث؟، لا يزال الاتحاد كعبه عالٍ.”

وأكد أن الاتحاد يستطيع الفوز على أصفر الرياض في أي مكان سواء كان جدة أو في الرياض أو في مرسول بارك، الاتحاد يستطيع الفوز”.

ووجه “المعروف ” التهنئة إلى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لأنه يستحق الفوز ببطولة، بعد مجهود مميز في السنوات الأخيرة”.

والجدير بالذكر أن الاتحاد حافظ على تقدمه، ليفوز بنتيجة 3/ 1، ويصعد لمواجهة نادي الفيحاء مساء الأحد المقبل في نهائي الكأس.