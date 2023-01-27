أعلنت مبادرة العطاء الرقمي تقديم دورات تدريبية (مجانية) تُقام (عن بُعد) مع شهادة حضور.
وأوضحت الدورات التدريبية المتاحة :
– تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المشاريع.
– استخدام نماذج Google.
– تصميم المخطوطات الرقمية.
– تصميم الشعار وبناء الهوية التجارية.
– الإبداع، الابتكار، والتفكير الإبداعي.
– الذكاء الاصطناعي: كيف تعد نفسك للمستقبل؟.
– المعالم الأساسية للإعلام الرقمي.
– الرسوم المعلوماتية Infographic.
– كيف تسوق لمشروعك الرقمي؟.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .
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