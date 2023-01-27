أعلنت مبادرة العطاء الرقمي تقديم دورات تدريبية (مجانية) تُقام (عن بُعد) مع شهادة حضور.

وأوضحت الدورات التدريبية المتاحة :

– تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المشاريع.

– استخدام نماذج Google.

– تصميم المخطوطات الرقمية.

– تصميم الشعار وبناء الهوية التجارية.

– الإبداع، الابتكار، والتفكير الإبداعي.

– الذكاء الاصطناعي: كيف تعد نفسك للمستقبل؟.

– المعالم الأساسية للإعلام الرقمي.

– الرسوم المعلوماتية Infographic.

– كيف تسوق لمشروعك الرقمي؟.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .