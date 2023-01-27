أوضح محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص أن حجم التوزيعات التي أقرتها “أكواباور” غير مجزية، مبيناً أن نسبة العائد أقل من 1%.
وقال خريص :” غالبية المستثمرين في الشركة ينظرون إلى مستقبل الشركة وكيفية توسعها بالكثير من المشاريع وبالتالي ممكن أن ينعكس ذلك على القوة المالية وتزيد نسبة التوزيع مستقبلا”.
وأضاف ” عند مقارنة نسبة توزيع الأرباح هذا العام عن العام السابق نجد ارتفاع النسبة بشكل بسيط، حيث أن سعر السهم الآن تقريبا ١٦٦ ريال وهذا ليس العائد المفضل لدى المستثمرين “.
فيديو | محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص: حجم التوزيعات التي أقرتها "أكواباور" غير مجزية ونسبة العائد أقل من 1% #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/FtTdeAQtSl
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 26, 2023
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