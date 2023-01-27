أوضح محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص أن حجم التوزيعات التي أقرتها “أكواباور” غير مجزية، مبيناً أن نسبة العائد أقل من 1%.

وقال خريص :” غالبية المستثمرين في الشركة ينظرون إلى مستقبل الشركة وكيفية توسعها بالكثير من المشاريع وبالتالي ممكن أن ينعكس ذلك على القوة المالية وتزيد نسبة التوزيع مستقبلا”.

وأضاف ” عند مقارنة نسبة توزيع الأرباح هذا العام عن العام السابق نجد ارتفاع النسبة بشكل بسيط، حيث أن سعر السهم الآن تقريبا ١٦٦ ريال وهذا ليس العائد المفضل لدى المستثمرين “.