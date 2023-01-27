أوضح الدكتور فهد الخضيري أنه أجرى في المختبر عمليات تحليل للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء، فوجد بأنها تحتوي على “حبوب مطحونة”.

وقال الخضيري :” هذه الخلطات تعتبر جريمة في الطب لأن يتم خلط مواد كثيرة ببعضها دون أن يعلمون التفاعل الذي قد يحدث بين المواد وبعضها”

وأضاف ” أكثر من ٨٠٪ من الأشخاص الذين يدعون انهم معالجون ويعملون تلك الخلطات هم جهلة ليس لديهم أي شهادة علمية أو دراسات أو أبحاث”.