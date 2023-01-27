أوضح الدكتور فهد الخضيري أنه أجرى في المختبر عمليات تحليل للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء، فوجد بأنها تحتوي على “حبوب مطحونة”.
وقال الخضيري :” هذه الخلطات تعتبر جريمة في الطب لأن يتم خلط مواد كثيرة ببعضها دون أن يعلمون التفاعل الذي قد يحدث بين المواد وبعضها”
وأضاف ” أكثر من ٨٠٪ من الأشخاص الذين يدعون انهم معالجون ويعملون تلك الخلطات هم جهلة ليس لديهم أي شهادة علمية أو دراسات أو أبحاث”.
#النقطة_العمياء | أ.د.فهد الخضيري: أجريت في المختبر عمليات تحليل للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء، فوجدت بأنها تحتوي على "حبوب مطحونة". #قناة_السعودية pic.twitter.com/UFZD4zi5ZQ
— قناة السعودية (@saudiatv) January 26, 2023
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