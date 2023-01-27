أوضح المستشار والمهندس في الأمن السيبراني ياسر الرحيلي، بعض النقاط العمياء التي ساهمت في تحسين حياتنا كن ناحية تأمين المعلومات الشخصية.

وقال ٠الرحيلي ” خلال لقائه على برنامج نقطت عمياء:” قد يتم اختراق جهازك بدون أن تقوم بالضغط على أي رابط ولكن القاعدة بأن الخطر الأكبر عليك يأتي منك.⁧‫

وأضاف :” أن أغلب الأشخاص الذين تم خداعهم عن طريق الضغط على رابط، كانوا هم السبب لأنهم كانوا خائفين وقاموا بتسليم معلوماتهم بأيديه.”

وأفاد الرحيلي بأن أكثر الثغرات خطرًا، هي التي يتم الإعلان عنها من قبل الشركات.. وآخر ثغرة لاختراق الأنظمة والأجهزة تم بيعها بـ 10 ملايين دولار.

#النقطة_العمياء | م. ياسر الرحيلي : قد يتم اختراق جهازك بدون أن تقوم بالضغط على أي رابط ولكن القاعدة بأن الخطر الأكبر عليك يأتي منك.#قناة_السعودية | @salahalghaydan pic.twitter.com/NobNNKudXR — قناة السعودية (@saudiatv) January 26, 2023

#النقطة_العمياء | م. ياسر الرحيلي : أغلب الأشخاص الذين تم خداعهم عن طريق الضغط على رابط، كانوا هم السبب لأنهم كانوا خائفين وقاموا بتسليم معلوماتهم بأيديهم. #قناة_السعودية | @salahalghaydan pic.twitter.com/MZJVWh3MyH — قناة السعودية (@saudiatv) January 26, 2023

#النقطة_العمياء | م. ياسر الرحيلي : لا يمكن أن يتم الاحتيال عليك وسرقة حسابك البنكي إن لم تكن سببًا. #قناة_السعودية | @salahalghaydan pic.twitter.com/74BA7ETSf9 — قناة السعودية (@saudiatv) January 26, 2023