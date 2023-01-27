ألقت شرطة مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس (الخميس)، القبض على الفتاة التي أقدمت على قـتل وليد الغريبي مبتعث من المملكة يبلغ من العمر 25 عاما طـعنا داخل منزله بشارع هانس بيري في جيرمانتاون.

ووجهت الشرطة 5 تهم إلى القـاتلة “نيكول ماري رودجرز”، وهي تهم القـتل العمد والسرقة والسطو وجـرائم أخرى ذات صلة.

والجدير بالذكر أن الشرطة أفادت من قبل بأن نيكول ماري رودجرز من جورجيا، طـعنت المبتعث في حمام بالدور الثالث في المبنى الكائن بشارع هانسبيري ثم هربت، بينما تـوفي المبتعث في موقع الحادث.