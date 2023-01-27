كشف الملياردير الأمريكي ومالك منصة “تويتر” إيلون ماسك، عن تغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على المنصة إلى “Mr. Tweet”.

وقال ماسك على “تويتر”: “غيرت اسمي إلى Mr. Tweet، ولكن الآن لن يسمح لي (تويتر) بتغييره مرة أخرى”.

وقام الصحافي باتريك ماكغي، بالتعليق على تغريدة ماسك، لافتًا أن محامي مستثمري شركة “تسلا” الذين رفعوا دعوى ضد ماسك، نادوه عن طريق الخطأ باسم Mr. Tweet أثناء استجوابه هذا الأسبوع.

وأضاف في حديثه : “يؤسفني عدم وجود تسجيل لهذا.. لكن ماسك أجاب: “Mr. Tweet”، فضحك كل من كان في قاعة المحكمة. ثم قال ماسك: “هذا في الواقع دقيق جدا”.

يُذكر أن ماسك يكتب تغريدات على مدار اليوم حول مواضيع مختلفة عبر تويتر .