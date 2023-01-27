قدر علماء جامعة أكسفورد التغيرات المحتملة في درجات الحرارة في العالم بسبب ثوران بركان تونغا، متوقعين ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية، أعلى من الحد المعتمد في اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015.

وأشار علماء المناخ إلى حدوث تأثير احترار مقداره 0.12 واط لكل متر مربع بعد ثوران البركان بوقت قصير. كما استخدموا بيانات من نماذج نقل الإشعاع على أنها قياسية للنماذج المناخية، بهدف تقدير احتمال ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم خلال عشرة أعوام بعد ثوران البركان.

ودرس الباحثون سيناريوهين: انبعاثات كربونبة منخفضة ومعتدلة. واتضح لهم أنه في كلتا الحالتين سيرتفع متوسط درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية، حيث أظهر الأول أن هذا الاحتمال وارد بنسبة 50-57%، والثاني بنسبة 60-67%.