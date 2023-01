سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أخطائه المتكررة وزلات لسانه، حيث قال مازحا “قالوا إن بايدن كان غبيا حقا ولم يكن يعلم بذلك”.

و خلال خطاب بايدن في سبرينغفيلد، طلب من الحاضرين الجلوس، وعندها سخر من نفسه لأنه قام مرة في إحدى فعاليات حملته الانتخابية بدعوة الضيوف لشغل مقاعد لم تكن موجودة.

فيما قام بايدن بتغيير اسم عضو مجلس النواب من الدائرة الانتخابية المحلية من دون باير إلى دوغ باير، سائلاً أين “دوغ”، شكرا “دوغ” لتسهيل تنظيم زيارتي.

وأضاف : “هناك شيء واحد مشترك بيني ودوغ: لقد تزوجنا كلانا ممن يشغلون مناصب أعلى في المجتمع”، وكاد يقع في الخطأ مرة رابعة، لكنه استدرك وقام بتصحيح الاسم.

Joe Biden makes a joke about people thinking he's stupid right before looking for Congressman "Doug" (Rep. Don Beyer). pic.twitter.com/T6Uw18J73S

Joe Biden addressed a congressman named "Doug" in the crowd five times today at his speech in Virginia.

But the end, you learn he was actually referring to Democrat Congressman Don Beyer, who represents the area. pic.twitter.com/6N9QdXo2aD

— Jake Schneider (@jacobkschneider) January 27, 2023