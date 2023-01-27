ناشد نواف العنزي أحد المشاهير في المساحات الرياضية، رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بتسديد مستحقات اللاعبين القدامي، لأنه يخشى من وجود دعوة من أحدهم على النصر وهو الذي تسبب في سوء الطالع.

وقال “العنزي” من خلال تويتة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر :” اتمنى تسديد مبلغ اللاعبين السابقين الذين يدعون لهم حقوق على النادي وخاصة أن حقوقهم ليست كبيرة .

‏وأضاف :” كل سنه صفقات ولا فيه فائدة أخاف من دعوة على نادينا يابو عبدالله .”

ويُشار إلى أن هناك سوء من الفريق الذي بدا يتكرر في كل موسم وكذلك انخفاض مستوى اللاعبين المتنقلين للفريق لذلك خشي عددًا من بعض الجماهير النصراوية في مساحاتهم عقب الخساراه من الاتحاد إلى أن تكون دعوة من مظلوم.

والجدير بالذكر أن البعض من الجمهور النصراوي طالب بابعاد عددًا من اللاعبين، منهم وليد عبدالله وعبدالله مادو ومارتينز وماشاريبوف سامي النجعي حمد آل منصور وعبدالله الخيبري