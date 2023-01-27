لقى رجل مصرعه بطعنة سكين خلال محاولة منه لفض مشاجرة بين زوجين ومحاولة الصلح بينهما، بمحافظة كفر الشيخ في مصر.

وكان الضحية يحاول فض مشاجرة عائلية بين زوجين، لقرابته بهما، فما كان منه إلا أن تلقى في صدره طعنات فأصيب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وسط حالة من الذهول.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم قام بالتعدي بالضرب على المجني عليه بسلاح أبيض بعد تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوجته – ابنة خال المجني عليه – وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما وخلافات بسبب المصاهرة.

وألقي القبض على الجاني و ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة وجرى تحرير المحضر وأخطرت جهات التحقيق .