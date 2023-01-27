تداولت صورة نجم النصر رونالدو وهو يقع على الأرض إثر احتكاكه مع لاعب نادي الاتحاد حمدان الشمراني، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

ويُشار إلى أن النصر خسر أمام الاتحاد في لقاء نصف نهائي كأس السوبر بثلاثية مقابل هدف، وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من رومارينهو، وعبد الرازق حمد الله ومهند البيشي في الدقائق 15، 43، و93 على التوالى لصالح نادي الاتحاد، بينهما جاء هدف النصر عن طريق اللاعب تاليسكا في الدقيقة 67.

والجدير بالذكر أن بهذه النتيجة يتأهل نادي الاتحاد لملاقاة الفيحاء في نهائي السوبر يوم الأحد القادم لتحديد بطل النسخة الحالية التي تنظم من مشاركة 4 فرق للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.