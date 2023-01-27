أكد خبراء أن هناك عدة أطعمة يمكن أن تساعد في علاج مشاكل الأعصاب وتحسين الأعراض التي يشعر بها المصاب والتي جاءت كالتالي :

الفاكهة

تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة تلف الأعصاب والسيطرة على الالتهابات مثل توت العليق والتوت الأسود والتوت البري والكرز والعنب والبرتقال كلها مفيدة للأعصاب.

الخضراوات

الخضار غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن تمامًا مثل الفواكه و يحتوي البروكلي ، وملفوف بروكسل ، والسبانخ ، واللفت على حمض ألفا ليبويك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع تلف الأعصاب وتحسن وظائف الأعصاب.

تحتوي البطاطس والبطاطا على حمض ألفا ليبويك ومغذيات نباتية لمحاربة الالتهاب ، لذا يجب أن تكون هذه أيضًا جزءًا من نظامك الغذائي.

كل الحبوب

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والكينوا والحنطة السوداء والدخن وخبز الحبوب المنبت،يحتوي الغلاف الخارجي لها ، والذي يتم حفظه في الحبوب الكاملة ، على فيتامينات ب المهمة لصحة الدماغ والأعصاب وتجنب الحبوب المكررة ، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض اعتلال الأعصاب المحيطية.

المكسرات

المكسرات هي مصدر غني آخر بفيتامين ب اللوز والكاجو والجوز وبذور عباد الشمس غنية أيضًا بالألياف ، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنع الإفراط في تناول الطعام – وهو ما يجب تجنبه من قبل مرضى الاعتلال العصبي .

البقوليات

تساعد في تجديد الأعصاب مثل الفاصوليا السوداء ، الفاصوليا ، الحمص ، الفول والعدس تحتوي بشكل طبيعي على المغنيسيوم.

الأطعمة الغنية بأوميجا 3

يمكن لزيت السمك استعادة حالة الأعصاب التالفة بسبب أوميجا 3 الموجودة فيه وتساعد أطعمة أوميجا 3 مثل السلمون والتونة وسمك القد والرنجة والسردين والماكريل وبذور الكتان وبذور الشيا على تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم والسيطرة على الالتهابات.

تحتوي أوميجا 3 على ريزولفين ، وهي جزيئات واقية تعمل على تحسين أعراض الاعتلال العصبي.

البروتينات الخالية من الدهون

تحتوي منتجات اللحوم على فيتامين B-12 ، وهو ضروري لصحة الجهاز العصبي ، ويحسن انتقال النبضات العصبية ، ويعزز التئام الأعصاب وكذلك الدواجن.