أكد الدكتور فهد الخضيري أن التوقف عن استخدام العلاجات ثم العودة إليها، تشكل “الضربة القاضية” للجسد، مبيناً أنه لايوجد علاج لمن يسلك هذا الطريق.

وقال الخضيري: “حينما يتناول الشخص المضادات الحيوية ثم يتوقف عن استكمالها هنا تبدأ الميكروبات في المقاومة لأنها لم تنتهي وتنتظر الضربة القاضية في اليوم الخامس أو السابع من أخذ المضاد، وهنا لابد من دمج ثلاث مضادات حيوية مع بعض لكسر مقاومة البكتيريا”.

وأضاف ” هناك دراسة حاليا من منظمة الصحة العالمية تقول في عام 2050 اذا استمرت مقاومة البكتيريا للمضادات قد يموت 400 مليون شخص بالعالم “.