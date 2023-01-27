قامت والدة نجم نادي برشلونة، بيكيه، بالاعتداء على النجمة شاكيرا، في فيديو صدم رواد مواقع التواصل وانتشر بشكل كبير ليتصدر التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

واشتد الشجار بين الأم وزوجة الابن في الفيديو ليصل إلى مد اليد في وجود بيكيه الذي لم يدافع عن شاكيرا، بينما أشارت الأم له بالسكوت ليمتثل لكلامها فورًا.

وأظهر الفيديو علامات غضب واضحة على وجه والدة بيكيه وهي ترشق شاكيرا بالألفاظ، مما أثار غضب المتابعين وجعل من الفيديو حدث ينتشر كالنار في الهشيم.

ويُشار إلى أن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بأبنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها، حتى أنها أجبرتها في مرة من المرات أن تقص شعرها، لأنه لم يكن يعجبها شعر شاكيرا الطويل.

وأكد تقرير صحفي أن والدة بيكيه كانت على دراية كاملة بتصرفات وخيانة بيكيه لشاكيرا، وساعدته هو وعشيقته على الاختباء في منزلها بعيدًا عن أعين الصحافة.

والجدير بالذكر أن والدة بيكيه ألقت باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.