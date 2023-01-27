أدمت طفلة سورية القلوب بكلماتها البريئة العفوية بعد أن ظهرت وهي تبكي من البرد والجوع ناقلة واقعها المرير الذي وصلت إليه دون أي ذنب، لتصبح حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت الطفلة باكية: “ماتت أختي من البرد.. ما بعرف كيف.. كل العالم دفيانين إلا نحن ما دفيانين.. الجو كثير برد برد”

وأشارت إلى أنها تعيش مع عائلتها وتعاني من قلة حطب التدفئة، فتنام دون أن تشعر بأطرافها من شدة البرد.

وتابعت والدموع تنزل على وجنتيها، أن شقيقتها قد توفيت من شدة البرد، بينما تقوم عائلتها بتشغيل “المدفئة” ويتجمعون حولها للتدفئة من شدة البرد.