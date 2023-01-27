روى مساعد الغريبي عم المبتعث السعودي “الوليد الغريبي” الذي قُتل طعناً في أميركا في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ بعض التفاصيل حول الحادث البشع

وقال الغريبي عم المغدور به الوليد قال: “أبلغونا بالحادثة من خلال إيميل أرسل لوالد المغدور، في حدود الساعة 12 مساء يوم الاثنين الماضي، وعلى إثر الخبر سافر والده إلى أميركا حتى يتابع القضية هناك، بالرغم أن والده لم يمض على عودته 5 أيام بعد لقاء ابنه في أميركا”.

وأشار إلى أن الوليد كان مبتعثاً من قبل الدولة، حيث درس بداية المرحلة الثانوية في أستراليا، أثناء عمل والده الدبلوماسي هناك، ثم انتقلوا إلى أميركا وأكمل دراسته الثانوية، ثم دخل جامعة Chestnut Hill College منذ ما يقارب 4 سنوات، تخصص Computer science، وكان هذا العام سيصادف تخرجه منها.

وأكد أن “السفارة السعودية تكفلت بكافة إجراءات الجثمان، مشيراً إلى أن حالة والدة الضحية سيئة جدا بعد سماع خبر مقتل ابنها آخر العنقود البالغ من العمر 25 عاما.