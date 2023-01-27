أجلت وزارة الخارجية الأذربيجانية موظفي سفارتها في طهران بعد الهجوم الذي قتل رئيس جهاز الأمن وجرح حارسين.

ووصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الهجوم على السفارة في طهران بأنه «إرهاب»، مطالباً بالتحقيق في ملابساته وعقاب المتورطين.

وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب آخران بجروح. فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال مشتبه بتنفيذه الهجوم.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني إن المسلح دخل السفارة مع طفليه خلال الهجوم. وأظهرت لقطات المراقبة من داخل السفارة التي تم نشرها في أذربيجان، والتي تطابقت مع تفاصيل مقطع الفيديو الآخر لما بعد الحادثة وتحمل طابعاً زمنياً يتطابق مع بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن المسلح اقتحم أبواب السفارة وحده.