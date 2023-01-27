شهد ميدان التايمز بمدينة نيويورك حادث انتحار رجل أعمال أمريكي من أعلى سطح فندق شهير.

وذكرت تقارير صحفية أن المنتحر يدعى “ديل تشيني”، ويبلغ من العمر 46 عاماً، وهو أب لثلاثة أبناء.

وأضافت أن المنتحر أقدم على ذلك بعد يوم من تقدم زوجته بطلب طلاق في المحكمة، مشيرة إلى أنه قفز من سطح مطعم يقع في الطابق الـ 54 بفندق “حياة سنتريك”، مما أدى لوفاته.

ولفتت إلى أن تشيني عاش مع زوجته لورين وأبنائه في منزل فاخر يقع في حي الأثرياء “نيو كانان” بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وكانت الشرطة قد تلقت سابقاً بلاغين من عائلة تشيني حول ممارسته للعنف المنزلي على إثر خلافات مالية.

ونوهت بأنه قبل يوم من انتحاره تقدمت زوجته بطلب طلاق في المحكمة، فيما رفضت أسرته التعليق على الأمر ولم يتحدثوا عن أسباب الانتحار.