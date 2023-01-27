دعا الناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز، إعلامي النصر إلى عدم انتقاد حركة لاعب فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله عندما سجل هدفا في شباك النصر يوم أمس.

وقال “الجماز” أن الحركة التي فعلها حمدالله خربت بالفعل مثلما يقول البعض ما تبقى من محبة له من قبل جماهير النصر، وذلك بحسب ما ذكره في قناة 24 الرياضية.

وأضاف أن هذه الحركة هي نفسها التي كان يفعلها اللاعب عندما كان في النصر لذا لا يجب على النصراويين وإعلامهم انتقاده على هذا الأمر.