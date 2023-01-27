ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، وافدًا بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.