أوضحت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات أنه لا فائدة من استخدام المضادات الحيوية في حال الإصابة بالأنفلونزا.

وقالت “البيات” لقناة الإخبارية أن المضاد الحيوي لا يحد من فترة الأعراض ولا يقلل من فترتها ولا من حدتها سواء عند ضعيفي المناعة وغيرهم بل على العكس ربما يسبب مشكلتين.

وذكر أن من أضرار المضاد الحيوي تعود على الجسم على مقاومة المضاد فضلاً عن الأعراض الجانبية.