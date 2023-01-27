قال الناقد الرياضي، سعود الصرامي، إن لاعب كرة القدم بنادي النصر، بيتي مارتينيز خذل زميله كريستيانو رونالدو في المباراة التي أقيمت يوم أمس.

وأضاف أن بعض لاعبي الوسط لم يؤدوا أدوارهم الفنية بشكل جيد بإمداد رونالدو بالكرات، وذلك وفقا لما ذكره في قناة mbc.

وأشاد بأداء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله أثبت انه المهاجم العربي الأول، مضيفا أن جماهير النادي تريد أن يتم تجديد التعاقد مع حمدالله مثلما تم مع لاعبين أخرين.

وأكد أن هزيمة النصر يوم أمس في كأس السوبر لن تؤثر على أداء الفريق في الدوري، مضيفا أن الضغط الجماهيري والإعلامي على النصر هو ما يؤدي إلى هذه الخسارة، مضيفا أن النادي يحتاج للتركيز لتحقيق الفوز.