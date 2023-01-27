قال مدير تحليل الأعمال لأنظمة التراخيص العدلية سليمان الماجد أن وزارة العدل أتاحت خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.

وأوضح “الماجد” أن الهدف من القرار رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وكشف “الماجد” آلية إصدار الترخيص وذلك من خلال : الدخول إلى بوابة ناجز ثم التقديم على طلب ترخيص مكتب محاماة أجنبي واستكمال نموذج الطلب حيث يجب أن تكون المكاتب الأجنبية ذات سمعة دولية متميزة ومرخصة لأكثر من 10 سنوات وأن لا يكون قد صدر عليه أحكام قضائية في جريمة مخلة أو قرارات تأديبية بمخالفات جثيمة.