كشفت الادارة العامة للمرور اليوم الجمعة، عن عقوبات مخالفة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها.

وقال المرور عبر حسابه على تويتر: المادة (التاسعة والستون) من نظام المرور،؛ يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالآتي:

_ في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

_في المرة الثانية حجز المركبة لمدة (شهر)، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

_في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة و سجنه.

وأضافت الإدارة أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.