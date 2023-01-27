كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وجود 107 محتجين على الأقل في إيران يواجهون خطر الإعدام.

كان النظام الإيراني قد حكم بالإعدام على سيدة كردية حامل، بتهمة إشعال النار في صورة مرشد إيران علي خامنئي، وهي تواجه الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

وأوضح محمود مراد خاني ابن شقيقة مرشد إيران علي خامنئي في مؤتمر صحفي، إن إيران في ظل هذا النظام تحولت إلى جمهورية إعدامات وإن الاحتجاجات الشعبية جاءت حصيلة سنوات من القمع وغياب المعارضة، لأن معظم الإيرانيين لم يقبلوا هذا النظام منذ تأسيسه.