نبهت دراسة إلى أن شم الإنسان لرائحة كريهة لا وجود لها في الواقع قد ينذر بأن الفرد مصاب بالسكتة الدماغية.

وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة “Laryngoscope” أن السكتة الدماغية ارتبطت باحتمالية أكبر بنسبة 76% لإدراك الرائحة الوهمية”.

ولفتت مجلة JAMA أن الذين يعانون من هذه السكتة الدماغية قد يعانون من اختلالات في الإشارات العصبية التي قد تسمح لإشارات الرائحة غير المنطقية بالوصول إلى الجهاز العصبي المركزي.

وأرجعت سبب ذلك إلى أنه في حال السكتة الدماغية قد يتأثر جزء الدماغ الذي يفسر المعلومات المتعلقة بالذوق والشم بشكل خاطئ.

ونوهت جمعية السكتة الدماغية أنه على المدى الطويل، قد تتسبب هذه الإشارات الخاطئة جراء السكتة الدماغية في تذوق الطعام ورائحته بشكل مختلف أو أقل كثافة أو لا يشبه أي شيء على الإطلاق.