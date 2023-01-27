روى سلطان الغريبي عم المغدور الوليد الغريبي المبتعث في أمريكا تفاصيل حادثة قتله طعناً على يد فتاة بداعي السرقة داخل مسكنه.

وقال عم الوليد أن قسم القتل بشرطة فيلادلفيا أرسل إيميل إلى الدكتور عبدالله والد الوليد في حدود الساعة 12 مساء يوم الاثنين الماضي لإبلاغه بالحادثة ، مشيراً إلى أن الخبر كان مزلزل.

وتابع أن الشرطة أخبرت والده بأن الوليد تعرض لاعتداء بالطعن من فتاة تسكن معه في نفس البناية وأدى هذا الاعتداء إلى وفاة الوليد دون إعطاء تفاصيل.

وأضاف “سلطان” أن الدكتور عبدالله تواصل مع السفارة السعودية في أمريكا بنفس الوقت كانت السفارة قد تلقت خبر من شرطة فيلادلفيا وفي نفس الليلة انتقل فريق تحقيق إلى مدينة فيلادلفيا وبعدها توجه والد الوليد إلى أمريكا بعد 7 ساعات من وصول الخبر ووصل المدينة في اليوم التالي وبدأ في إجراءات إنهاء القضية.

ولفت إلى أن الوليد لم يكن على خلاف مع القاتل ، كما أنه لا يدخل في مشاكل مع أحد ، والفتاة لم تكن تقيم في البناية ولكنها استأجرت الغرفة لمدة أسبوعين ، وكانت تخطط لقتل الوليد منذ أسبوع.

وأشار إلى أن الشرطة لم تقبض على المجرمة ولكنها هي من سلمت نفسها ، مؤكداً أن السفارة لم تقصر في أي شيء بشأن الواقعة وتولوا الموضوع بالكامل إلى أن أنهوا جميع الإجراءات ، وحكومة المملكة لن تهدأ حتى تأخذ حق الوليد من الجانية.

وأردف أن أسرة الفقيد تنتظر صدور شهادة الوفاة وإذا صدرت اليوم سيصل جثمانه إلى المملكة غداً أو بعد غد.

مُبتعث سعودي يبلغ من العمر 25 عاماً يلقى حتفه على يد فتاة أمريكية.. وسلطان الغريبي – عم الراحل وليد الغريبي يروي القصة#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lvBxkFZqov — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 27, 2023