قالت الإخصائية النفسية، نوف القنيبط، إن الاحتراق الوظيفي يحدث للمرأة أكثر من الرجل.

وأرجعت سبب ذلك لكون أن المرأة يكون لديها رغبة شديدة في إثبات نفسها في الوصول خاصة بالقطاع الخاص، وفقا لما ذكرته خلال حديثها في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أن بعض المديرين ليس لديهم إيمان بقدرة المرأة على إنجاز مهام معينة، ما يجعل الضغوط عليها أكثر في إثبات قدرتها في العمل.