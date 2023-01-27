كشف اتحاد كرة القدم لمنطقة أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي “الكونكاكاف” واتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) عن إقامة بطولة كأس كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة في إطار شراكة استراتيجية تشمل تنظيما مشتركا لبطولة على مستوى الأندية.

وسيشارك 6 منتخبات من الكونكاكاف في النسخة المقبلة من البطولة التي ينظمها اتحاد اللعبة في أميركا الجنوبية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة أهم مسابقة للمنتخبات ينظمها اتحاد أميركا الجنوبية، بعد تنظيم النسخة المئوية في 2016 والتي شارك فيها ستة منتخبات من الكونكاكاف.

كما سيدعو الكونكاكاف أربعة منتخبات من أميركا الجنوبية للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية للسيدات 2024 وهي البطولة التي ستنطلق نسختها الأولى في الولايات المتحدة هذا العام.