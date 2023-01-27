قال أ.د. محمد الأحمدي أنه لا يوجد في الأكل أشواط (شوط أول وشوط ثاني).
وأضاف خلال لقائه في برنامج “صباح السعودية” : يجب أن تعرف متى تتوقف عن الأكل .
وتابع أن الطبق الصحي يقسم لأربعة أقسام نصفه خضار وفواكه.
وأردف أن اللقمة باليد “بالخمس” يجب أن توازي ما تحمله الملعقة من حجم، بعدد من 8 لـ 15 لقمة.
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: لا يوجد في الأكل أشواط (شوط أول وشوط ثاني)! يجب أن تعرف متى تتوقف عن الأكل. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/mS1kyeQ4PC
— قناة السعودية (@saudiatv) January 27, 2023
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: اللقمة باليد "بالخمس" يجب أن توازي ما تحملة الملعقة من حجم. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/dIUFntD4jw
— قناة السعودية (@saudiatv) January 27, 2023
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