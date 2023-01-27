قال أ.د. محمد الأحمدي أنه لا يوجد في الأكل أشواط (شوط أول وشوط ثاني).

وأضاف خلال لقائه في برنامج “صباح السعودية” : يجب أن تعرف متى تتوقف عن الأكل .

وتابع أن الطبق الصحي يقسم لأربعة أقسام نصفه خضار وفواكه.

وأردف أن اللقمة باليد “بالخمس” يجب أن توازي ما تحمله الملعقة من حجم، بعدد من 8 لـ 15 لقمة.