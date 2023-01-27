أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات) لعام 2023م بمدينة الرياض.

وأوضحت أن التخصصات المطلوبة هي (نظم معلومات، تقنية معلومات، هندسة حاسب، علوم حاسب، هندسة برمجيات، هندسة صناعية، محاسبة، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، تسويق، موارد بشرية، قانون).

واضافت أن الشروط العامة المطلوب توافرها هي:

1- سعودي / سعودية الجنسية.

2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م ولمدة (4) أشهر، من خلال الرابط التالي:

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