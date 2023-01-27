كشفت جامعة الملك سعود عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ (منها برامج عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وقالت الجامعة أن المؤهلات المطلوبة هي ثانوية عامة وما يعادلها ، مبينة أن البرامج التي سيتم تقديمها هي:

– إدارة أعمال التأمين (عن بُعد).

– الإدارة المالية والمصرفية (عن بُعد).

– مقدمي الرعاية بالحضانات (حضوري).

– البرمجة وقواعد البيانات (حضوري).

– الوسائط المتعددة التفاعلية (حضوري).

– الأمن السيبراني (حضوري).

– علم البيانات (حضوري).

– الحوسبة السحابية (حضوري).

– السكرتارية الطبية (حضوري).

– تقنية النظارات (حضوري).

– المحاسبة (حضوري).

– الترجمة بلغة الإشارة (حضوري).

– الأنظمة (حضوري).

– إدارة الموارد البشرية (حضوري).

– المحاسبة الضريبية (حضوري).

– الأعمال المصرفية (حضوري).

– التسويق (حضوري).

وأضافت أن التسجيل يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م، من خلال الرابط التالي:هنا