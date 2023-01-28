خطفت الفنانة الأمريكية مكسيكية الأصل، سلمى حايك، الأضواء خلال فعاليات العرض الأول من فيلمها السينمائي الجديد «Magic Mike’s Last Dance».

وارتدت سلمي حايك في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينج تاتوم، وماثيو ماكونهي، فستانًا شفافًا أسود اللون أبرز مفاتنها بشكل لافت.

وعلقت سلمى حايك على إطلالتها قائلة: “كانت أجواء ساحرة في ميامي، لا تفوتوا فرصة الاستمتاع في عطلة نهاية الأسبوع”.

وشبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها بإطلالة الفنانة

رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي تسبب في أزمة خلال هذا الوقت.

علقت الفنانة رانيا يوسف على إطلالة سلمى حايك، إذ نشرت صورة تجمع بين فستانها في مهرجان القاهرة وفستان الفنانة الأمريكية عبر خاصية الاستوري عبر تطبيق إنستجرام، وقالت مازحة: “وبعدين بقى في التقليد الأعمى ده ونفسنة الزملاء”.