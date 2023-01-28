كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تقديم طلب اعتراض على عدم أهلية المُستفيد لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خطوات الاعتراض تتضمن تسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية واختيار “برامج الدعم الخاصة بي”، ثم الضغط على أيقونة “برنامج الضمان الاجتماعي”.

وأشارت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً اختيار “الأهلية والاستحقاق”، ثم استعراض تفاصيل دورة الأهلية، وتقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض، وتسليم الاعتراض.