علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على تصريحات الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبرج، قائلا: كلاتنبرج صرح لوسائل الإعلام الإنجليزية والأوروبية لأنه كان يخشى على حياته.

وأشار عمرو أديب:”كلاتنبرج بيقول أنا مشيت من مصر عشان خايف على حياتي، جتلي تهديدات بالقتل، وكمان بيتكلم عن إن ليه شهرين لم يحصل عليهما”.

ولفت:”كلاتنبرج جاي يشتغل رئيس للجنة الحكام، مش جاي يشتغل في مكافحة الإرهاب؟! ولا صناعة السلاح؟! عشان يرجع بلده ويقولهم أنا جريت لأني حياتي كانت في خطر”.

وتابع: “كلاتنبرج قال إن ليه مرتب شهرين مخدهمش.. ولما قالوله انك مكنتش متفرغ قال اتفاقي إني اكون مستشار مش متفرغ.. أنا هنا مش بتكلم عن الكورة بتكلم عن سمعة مصر.. نقل الكلام دا في كل الصحف الإنجليزية فضيحة”.