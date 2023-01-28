تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08185 مقابل الريال الواحد 0٫24501
الدولار:3٫75394 مقابل الريال الواحد 0٫26639
درهم إماراتي:1٫02206 مقابل الريال الواحد 0٫97841
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70327
دينار أردني:5٫29252 مقابل الريال الواحد 0٫18895
دينار كويتي:12٫29751 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني:12٫29751 مقابل الريال الواحد 0٫08132
الريال القطري:1٫03102 مقابل الريال الواحد 0٫96991
الدرهم المغربي:0٫36896 مقابل الريال الواحد 2٫71030
الجنيه المصري: 0٫12565 مقابل الريال الواحد 7٫95890
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