قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت”6/ 7/ 1443هـ. 28 يناير” النجم الثاني من نجوم الشبط هو “البلدة” شباط ثاني وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة.

وأشار عبدالعزيز الحصيني:هو الطالع الخامس من طوالع الشتاء وأيامه 13 يوماً، أوله محرق وآخره مورِق.. فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم،ويزرع فيه البطيخ والقطن،وينقل في آخره أفراخ النخيل.

وتابع:”يستمر زيادة النهار ونقصان الليل الأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة(الست)الصالحة لزراعة جميع الأشجار يشتد فيها البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية، ويبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية”.