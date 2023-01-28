يؤدي الإفراط في تناول القهوة يومياً إلى ظهور بقع داكنة على الطبقة البيضاء التي تكسو الأسنان ما يؤدي إلى اصفرارها مع الوقت، لذا ينصح الخبراء وأطباء الأسنان بالتعود على تنظيف وغسل الأسنان بعد شرب القهوة.

ومن أبرز طرق الوقاية من اصفرار الأسنان بعد تناول القهوة: “إضافة الحليب” الذي يؤدي إلى تخفيف خصائص البقع الحمضية في القهوة، ما يمنع ظهور البقع الداكنة التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان في النهاية.

وينصح الأطباء بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد 30 دقيقة من شرب القهوة؛ نظراً لحمضية القهوة التي تعمل على تآكل طبقة المينا، فيما يساعد شرب كوب من الماء بعد الانتهاء من تناول القهوة في تنظيف الأسنان والفم.

ويجب استخدام الخيط في تنظيف الأسنان بشكل يومي، وذلك يمنع دخول الطعام والشراب بينها، كما يحد من ظهور البقع عن طريق إزالة أي ترسبات متراكمة بين الأسنان، واستخدام الفرشاة يومياً.