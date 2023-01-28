أعلن المعهد التقني للإختبارات الغير إتلافية العالي للتدريب بدء التسجيل في (برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية) بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام.
وأوضح شروط القبول
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة و لا يزيد عن 60 سنة.
3- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
4- أن لا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجلاً تجارياً أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.
5- أن لا يكون قد سبق له أن استفاد من برامج التدريب لمستويات الممارس و المحترف.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً :
1- التأكد من تحقيق شروط القبول في البرنامج المذكورة أعلاه.
2- كتابة (مستوى ممارس) في خانة Subject
3- إرسال المرفقات و هي ملف بصيغة pdf يحتوي صورة من الشهادة وصورة من بطاقة الهوية مكتوب عليها رقم الجوال إلى البريد الإلكتروني:
[email protected]
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