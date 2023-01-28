أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبد الله الشمراني أن هيئة المساحة هي الذراع الفني للمملكة.

وقال الشمراني :” فمن بين دورها مسح التنقيب عن المعادن بكل أنواعها وكذلك أماكن تواجدها إضافة إلى ذلك البحث عن مصادر المياه في كامل المملكة وكمياتها واستخداماتها، إضافة إلى رصد المخاطر السطحية والجوفية في المملكة”.

وتابع ” نطمح في جمع كافة العلوم والمعلومات الموجودة في قاعدة بيانات واحدة تكون سهلة الوصول لها من جميع ذوي العلاقة ولله الحمد بدأنا في هذه الخطوة في ٢٠٢١ وأطلقنا قاعدة المعلومات الجيولوجية السعودية ونطمح في أن تكون شاملة لكافة المعلومات في المملكة “.