كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وأبها.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول عقود الشراء (جدة)، مساعد مدير فئة/ المبيعات (جدة)، مدير عمليات مراكز البيانات (أبها).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 26 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة النهدي الطبية