أكدت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات أنه لا فائدة من استخدام المضادات الحيوية في حال الإصابة بالأنفلونزا.

وقالت البيات :” ليس هناك أي منفعة تحدث عند تناول المضادات الحيوية وقت حدوث الإصابة بالإنفلونزا أو أي فيروس تنفسي فإنه لا يقلل من الأعراض ولا يقلل من فترتها ولا حدتها”.

وأضافت ” في هذه الحالة قد يحدث العكس، فإن المضادات الحيوية مع كثرة الاستخدام تعرضنا إلى زيادة نوع مقاومة المضاد الحيوي، كما قد ينتج كذلك حدوث أعراض جانبية نتيجة أخذ المضاد دون أي فائدة “.